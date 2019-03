publié le 14/03/2019 à 20:10

Les abonnés de Free n'auront peut-être bientôt plus accès à certaines chaînes de télévision sur leur Freebox. Le groupe Altice, la maison-mère de SFR, a indiqué dans un communiqué publié le 12 mars que ses chaînes gratuites pourraient ne plus être disponibles sur les box Free à partir du 20 mars. Outre BFMTV, qui diffusera en clair la finale de la Ligue des Champions de football début juin, les chaînes concernées sont BFM Business, RMC Découverte et RMC Story.



Comme il l'avait déjà fait avec le groupes TF1 et M6 (propriétaire de RTL), Altice engage ici un bras de fer avec l'opérateur de Xavier Niel afin d'obtenir un accord de distribution plus favorable. Le groupe dirigé par Alain Weill souhaite une meilleure rémunération pour ses chaînes gratuites.

Si aucun accord n'est trouvé à l'échéance du contrat de diffusion des chaînes au 20 mars, le signal sera coupé. Les 6,5 millions d'abonnés de Free concernés devront alors passer par des méthodes alternatives pour continuer de regarder les programmes de ces chaînes.

Les chaînes gratuites du groupe Altice sur la TNT

Les chaînes gratuites du groupe Altice seront toujours diffusées sur la TNT. Les abonnés Free pourront en profiter sur leur téléviseur à condition d'avoir un décodeur TNT et une antenne râteau sur le toit de son domicile.



Les Freebox proposent elles-mêmes un tuner TNT offrant la possibilité de basculer vers la télévision numérique terrestre par l'intermédiaire d'une prise antenne. Selon le site spécialisé UniversFreebox, Free prépare déjà un bouton pour scanner les canaux TNT des chaînes d'Altice depuis une Freebox.



Les chaînes de la TNT sont également accessibles sur des applications comme MyCanal (payant) ou Molotov (gratuit). Disponible sur toutes les plateformes, cette dernière nécessite seulement l'ouverture d'un compte pour visionner les programmes. Il est aussi possible de télécharger directement les applications des chaînes en question pour en profiter sur un smartphone ou une tablette ou de les regarder sur un navigateur Web.