publié le 14/03/2019 à 08:02

Xavier Bertrand estime que le grand débat est une réussite avec "un million et demi de contributions". Selon lui, "les Français ont fait leur part de boulot, maintenant au président, au gouvernement de faire leur part de boulot".



"Ce qui ressort de ce grand débat c'est que les Français ont le sentiment qu'on arrive au bout d'un système, où c'est la loi du marché, la loi du plus fort, la lois des seules métropoles", a ajouté le président des Hauts-de-France.

D'après lui, la priorité des réformes à mener doit être la réforme fiscale. "Tout est parti de la réforme fiscale et c'est pas seulement l'augmentation des taxes sur le prix des carburants (...) il faut baisser l'ensemble de la fiscalité".

Xavier Bertrand souhaite une baisse de la TVA pour le "panier de la ménagère". "Je pense que la question de la TVA sur les produits de première nécessité c'est la question qu'il faut mettre sur la table".

"Ceux qui gagnent beaucoup d'argent paient plus d'impôts et il faut s'assurer qu'ils ne passent pas à côté de l'impôt, ne montons pas les Français les uns contre les autres", a expliqué Xavier Bertrand à propos de l'ISF. "Je plaide pour une remise à plat fiscale" a ajouté le président de la région. "Les Français veulent de la justice".