publié le 14/03/2019 à 00:03

L'Ethiopie ne dispose pas de l'équipement nécessaire à l'analyse complète des boîtes noires du Boeing 737 MAX qui s'est écrasé le 10 mars dernier avec 157 passagers à son bord. C'est pourquoi les autorités du pays ont décidé d'envoyer ces boîtes noires à la France, et plus précisément au Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA), qui a annoncé la nouvelle ce mercredi 13 mars.



Le contenu de ces boîtes noires est très important pour la suite de l'enquête, puisque s'y trouvent à l'intérieur les paramètres du vol et les conversations dans le cockpit de cet avion appartenant à la compagnie Ethiopian Airlines.



Plus tôt dans la journée, l'Ethiopie avait indiqué qu'elle entendait envoyer en Europe pour analyse les boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé dimanche, selon un porte-parole de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Mais le pays de réception n'avait pas été précisé.