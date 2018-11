publié le 30/11/2018 à 13:19

François Hollande continue son tour de France à la rencontre des "gilets jaunes". Après une première escale jeudi 29 novembre à Antraigues-sur-Volane (Ardèche), l'ancien chef de l'État s'est arrêté ce vendredi 30 novembre à Montauban (Tarn-et-Garonne), où il a rencontré six manifestants.



Sandrine se trouvait parmi eux. Affirmant avoir été entendue par l'ex-président de la République, elle compte sur lui pour "se servir de sa notoriété pour faire remonter" leurs revendications.

De son côté, l'ancien locataire de l'Élysée a tenu a donné une leçon de gestion de crise à son successeur. "J'ai moi-même affronté un certain nombre de situations difficiles : les bonnets rouges, d'autres mouvements sociaux. À chaque fois, j'ai fait en sorte de chercher le compromis et le dialogue", rappelle François Hollande. "Ça m'a été reproché mais moi je considérais qu'à un moment, quand une mesure ne peut pas susciter l'adhésion et la compréhension, il n'est pas utile de la prolonger".

Un conseil on ne peut plus direct à l'attention de celui qui a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne céderait pas et "maintiendrait le cap".



À écouter également dans ce journal

Société - C'est la hausse des prix des carburants qui est à l'origine de cette crise des "gilets jaunes". Ironie du sort, la hausse du prix à la consommation a ralenti en novembre à 1,9% grâce à la baisse des prix de l'énergie.



Justice - Le PDG de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors Carlos Ghosn va passer au moins dix jours de plus dans une cellule monacale à Tokyo. Le patron tout puissant a vu sa garde à vue prolongée. Il est soupçonné d'avoir certifié des rapports financiers qui minimisaient considérablement ses propres revenus.



Musique - Son nouvel album s'intitule "Enfin !" et c'est assez approprié puisqu'il aura fallu 28 ans à Michel Polnareff pour produire ses nouvelles chansons. Il sort aujourd'hui et on trouve un titre baptisé "Terre happy". Une sorte de thérapie sur l'écologie.