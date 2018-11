Il se fait retirer le permis 49 minutes après l'avoir obtenu

et AFP

publié le 22/11/2018 à 05:00

Une journée qui aurait dû être célébrée s'est transformée en cauchemar pour un jeune conducteur allemand. En effet, il s'est fait retirer son permis 49 minutes après l'avoir obtenu.



Le permis en poche depuis un peu moins d'une heure, le jeune de 18 ans s'est fait arrêter à Hemer (Rhénanie du Nord-Westphalie). Surement dans l’euphorie d'être l'obtention de son droit de conduire, avec quatre amis à bord du véhicule, il roulait à 95 km/h au lieu de 50 km/h sur une route, a indiqué la police locale. Et évidemment il n'a pas manqué de se faire remarquer par les forces de l'ordre.

En plus du retrait de permis immédiat, le jeune homme va devoir payer une "lourde amende" et suivre une "formation supplémentaire coûteuse", a déclaré la police. Peut-être sera-t-il plus attentif à la partie sur les limitations de vitesse.