Son arrestation, le 19 novembre dernier à Tokyo avait provoqué une onde de choc. Le surpuissant patron Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir minimisé ses revenus chez Nissan d'un milliard de yens par an (7,7 millions d'euros) sur la période d'avril 2010 à mars 2015, selon des documents publics remis par la société aux autorités financières nippones.



Déjà prolongée une fois, sa garde à vue était une nouvelle fois étudiée par la justice japonaise ce vendredi 30 novembre. Le tribunal de Tokyo a donc approuvé la prolongation de la garde à vue de Carlos Ghosn pour une durée de 10 jours supplémentaires, soit jusqu'au 10 décembre. À cette date, le PDG qui a été révoqué de Nissan et Mitsubishi Motors mais qui reste à la tête de Renault, pourra être libéré sans charges ou inculpé.

Mais Carlos Ghosn est loin d'être tiré d'affaires. Selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP, l'enquête montre que la situation pour laquelle il est inquiété a débuté dès 2009 et perdurait encore l'an dernier.

Soupçons d'abus sociaux

Les investigations pourraient donc théoriquement être étendues à d'autres années, ou bien à d'autres motifs, Nissan reprochant à son ancien patron d'avoir commis des abus de biens sociaux, tels que l'usage de résidences de luxe aux frais de la compagnie. Dans ce cas, Carlos Ghosn, qui nie toute malversation, pourrait être de nouveau interpellé et le processus se répéter.





Face à certaines critiques à l'étranger, en particulier en France, sur la longueur et les conditions de détention, le parquet s'est défendu. "Chaque pays a sa propre histoire, sa propre tradition, ses propres systèmes judiciaires. Je ne critique pas les règles des autres pays juste parce qu'elles sont différentes, et je trouve cela malvenu de le faire", a déclaré Shin Kukimoto, procureur adjoint de Tokyo, à l'occasion d'une conférence de presse jeudi.

"Nous ne gardons pas les suspects en garde en vue prolongée si ce n'est pas nécessaire", a-t-il martelé.



Loin de son style de vie fastueux, Carlos Ghosn, âgé de 64 ans, séjourne à présent dans une cellule d'un établissement pénitentiaire du nord de Tokyo. Ses avocats ne peuvent assister aux auditions et les visites sont très limitées.