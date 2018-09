publié le 19/09/2018 à 19:03

Les victimes du terrorisme étaient à l'honneur ce mercredi 19 septembre. Et Emmanuel Macron veut faire plus pour elles. Le chef de l'État a assisté aux Invalides à la 19ème cérémonie annuelle d'hommages aux victimes du terrorisme.



Il a notamment annoncé la création d'ici la fin de l'année d'un Centre National de Ressource et de Résilience, un organisme qui devra améliorer la prise en charge des victimes, quelles qu'elles soient. "Il n'y a pas plusieurs types de terrorisme. Il n'en existe qu'un. Il n'y a pas plusieurs types de victimes du terrorisme", a déclaré Emmanuel Macron.

Par ailleurs, le président veut mettre en chantier un musée-mémorial. "Je souhaite qu'il soit créé et que sa préfiguration soit lancée sans attendre", a-t-il déclaré devant un parterre de représentants des victimes, plusieurs ministres ainsi que des personnalités comme Nicolas Sarkozy et Jean-Luc Mélenchon

Fait divers : Jean-Baptiste Sèbe avait récemment été accusé d'agression sexuelle, mais aucune plainte n'avait été déposée. Le religieux de 38 ans s'est donné la mort en l'église Saint Jean 23 de Rouen.



Politique : Alexandre Benalla était attendu par des sénateurs qu'il a traité récemment de "petits marquis". Jusqu'au bout, il a fait planer le suspense sur sa venue mais s'est finalement présenté à son audition. C'était d'ailleurs sous son meilleur jour.



Football : Lyon va tenter de sauver l'honneur des clubs français ce soir en Ligue des champions alors qu'ils rencontrent Manchester City. Hier, Le PSG et Monaco ont bien mal entamé leurs campagnes européennes, en s'inclinant face à Liverpool et l'Atlético.