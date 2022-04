Marine Le Pen n'a pas récolté suffisamment de suffrages pour succéder à Emmanuel Macron, qui est réélu président de la République pour cinq ans de plus. Le journaliste de RTL Patrick Tejero était à Perpignan, la plus grande ville de France gérée par le Rassemblement national. "Là-bas, l'ambiance est plutôt triste, voire un petit peu agressive puisqu'il n'y a pas de militants du RN dans la ville : la consigne des chefs est passée. Seuls les élus peuvent s'exprimer", raconte notre correspondant.

Patrick Tejero a essayé d'entrer dans les locaux de la Fédération du RN. Trois jeunes militants prenaient un verre sur la terrasse et lui ont proposé de monter... mais en haut de l'escalier, un personnage plus âgé et plus costaud a demandé au journaliste de faire demi-tour, "avec un sourire assez persuasif et surtout très dissuasif".

"Le FN de Perpignan fait l'effort de l'hospitalité lors des victoires aux municipales, mais le RN, lui, retrouve ses vieux réflexes autoritaires des soirs de défaite aux présidentielles", souligne notre journaliste.