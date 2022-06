Pour 56% des Français, la nouvelle composition de l’Assemblée nationale est une bonne chose. Ils considèrent ainsi que cela va revitaliser la démocratie et renforcer le rôle du Parlement.

Ce jugement est particulièrement partagé par la plupart des catégories de population, à l’exception des sympathisants LREM (58%). Même les plus âgés - bien que plus inquiets - voient plutôt cela d’un bon œil (51%) et une proportion non négligeable d’électeurs d’Emmanuel Macron au 1er tour (30%) partagent également cet avis. Ce ne sont donc que 24% des Français qui considèrent que c’est plutôt une mauvaise chose et redoutent la paralysie du pays ou l’incapacité de faire passer la moindre réforme.

Seule une minorité de Français fait par ailleurs part de son mécontentement à l’égard du résultat (27%), notamment et de façon logique parmi les sympathisants LaREM (63%). Ils sont à l’inverse 38% à s’en réjouir (52% parmi les sympathisants du RN, 69% parmi les sympathisants LFI). On notera que l’enthousiasme est tout de même assez relatif chez les sympathisants EELV (44%) et PS (44%), peut-être inquiets face à la domination de LFI.

Mais pour de nombreux Français, le sujet est en réalité anecdotique : 34% se montrent indifférents à l’égard du résultat des législatives, notamment parmi les jeunes (49%) et les employés / ouvriers (39%) qui sont aussi ceux qui se sont le moins déplacés dans les urnes. Si la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale peut renforcer le rôle du parlement, rien ne dit qu’elle réconciliera les Français avec leurs institutions.

