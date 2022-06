Législatives 2022 : Le Pen en sort plus renforcée que Mélenchon selon notre sondage

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen

Avec 89 députés élus dimanche dernier, le Rassemblement national fait non seulement une entrée fracassante à l’Assemblée nationale mais bénéficie clairement dans l’opinion d’une dynamique positive selon le sondage BVA pour RTL et M6, en apparaissant comme le grand vainqueur de ces élections. 72% des Français pensent ainsi que Marine Le Pen sort renforcée des législatives et 71% pensent de même à propos du Rassemblement national.

Il s'agit de la seule personnalité et du seul parti, à bénéficier d’une telle perception. À titre de comparaison, Jean-Luc Mélenchon ne donne le sentiment de sortir renforcé des législatives qu’à une majorité relative de Français (44%, tandis que 27% le jugent affaibli). Même constat pour la France insoumise (41% la jugent renforcée, 24% affaiblie).

Les autres partis, qui ont pourtant "sauvé" un nombre de sièges significatif, ne sont quant à eux pas considérés comme tirant leur épingle du jeu, que ce soit LR (48% pensent qu’ils sortent affaiblis de la séquence), le PS (44%), le PC (35%) ou EELV (35%).

Jean-Luc Mélenchon, toujours aussi clivant

Si Jean-Luc Mélenchon n’est pas à placer au même niveau que ses partenaires ou que LR dans la perception qu’en ont les Français, il peine toujours à apparaitre comme une alternative crédible à Emmanuel Macron et à incarner la principale opposition au Président. Ainsi sa cote d’influence diminue une nouvelle fois (quand celle de Marine Le Pen progresse : 37%; +3), seuls 26% des Français souhaitant qu’il joue un rôle important à l’avenir (-7 points depuis mai, -14 points depuis avril).

En dehors des sympathisants LFI chez qui il fait "le plein" (92%), Jean-Luc Mélenchon suscite toujours beaucoup de réticences chez les sympathisants EELV (seuls 30% souhaitent qu’il ait davantage d’influence, 8e position) et PS (40%, 11e position), qui lui préfèrent ainsi Edouard Philippe ou Gabriel Attal.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info