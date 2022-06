Législatives 2022 : le calendrier à venir de l'Assemblée nationale

Nouveau quinquennat et nouveau visage pour l'Assemblée nationale. Et l'édition 2022 révèle une mouture inédite car aucune majorité absolue ne se dessine. La coalition présidentielle Ensemble ! obtient 245 sièges sur 577 ce qui l'oblige à nouer des alliances pour pouvoir gouverner.

La gauche, par l'intermédiaire de la Nupes, envoie 131 députés au Palais Bourbon tandis que le Rassemblement national réalise un score historique avec 89 élus, ce qui lui permet de former un groupe parlementaire. Cette configuration augure d'une alchimie complexe entre les deux groupes qui vont devoir se mettre au travail très vite, car le calendrier parlementaire n'attend pas.

Première étape ce lundi 20 et mardi 21 juin avec la découverte des lieux et tout ce qui en découle : création des badges, séance photo et distribution du kit du nouvel élu. Aucune séance n'est prévue cette semaine.

Choix des têtes de file

Les choses sérieuses commenceront mercredi 22 juin avec la désignation, par un vote en interne, des chefs des partis LR et LaREM. Puis, mardi 28 juin, se tiendra la première séance de la nouvelle Assemblée qui ouvrira la XVIe législature. Elle sera présidée par le plus âgé des députés. C'est à ce moment là que les députés éliront le futur président de l'Assemblée nationale qui succédera à Richard Ferrand, qui fera ensuite un discours et annoncera la date de la prochaine séance.

Le lendemain, le 29 juin, le président de l'Assemblée et les présidents de groupe se réuniront pour déterminer l'organisation du futur Bureau. Là seront choisis les candidatures aux fonctions de vice-président, questeur et secrétaire et les sièges des huit commissions permanentes. À 15 heures, les députés pourvoiront les postes en jeu.

Séance exceptionnelle

Le 30 juin, les élus se répartiront les sièges de l'Hémicycle en vue du discours de politique générale de la Première ministre Élisabeth Borne qui devrait se tenir dans les jours suivants.

Courant juillet ou début août, les députés assisteront à une séance estivale exceptionnelle pour débattre du projet de loi sur le pouvoir d'achat, première initiative législative du nouveau gouvernement.

