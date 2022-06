Législatives 2022 : la Nupes savoure sa victoire contre le ministère de l'Intérieur

À cinq jours du premier tour des législatives, la Nupes vient de gagner son bras de fer contre le ministère de l'Intérieur. En effet, Gérald Darmanin a été recadré par le Conseil d'État qui a décidé que la Nupes devra être comptabilisée et identifiée comme un seul et unique parti pour la prochaine échéance électorale.

Les scores des Insoumis, socialistes, écologistes et communistes seront donc comptabilisés en un bloc et non pas séparément. La gauche se dresse ainsi contre une division des voix qui avaient été décidée à Beauvau alors que les résultats des partis En Marche, MoDem et Horizons seraient eux regroupés sous la bannière "Ensemble". Le ministère de l'Intérieur a timidement indiqué prendre acte de la décision du Conseil d'État.

Concrètement, qu'est-ce que cela change pour les législatives ? Grâce à ce regroupement, le score de ces partis assemblés apparaîtra en un seul chiffre sous la bannière Nupes et non pas par partis politiques. Les résultats seront donc plus impressionnants lorsqu'ils vont s'afficher sous forme de camembert à la TV, d'autant plus que la Nupes remonte dans les sondages. "C'est une belle claque pour 'En Marche' et leurs méthodes de tripatouillage électoral !", s'est réjouie une candidate du parti des Insoumis.

De son côté, la majorité encaisse cette décision même si elle estime que "toute la gauche sera obligée d'assumer les dérapages de Mélenchon", selon un conseiller. Celui-ci reproche également à Gérald Darmanin de ne pas avoir anticipé cet échec.

