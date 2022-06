Législatives 2022 : la Nupes pourrait priver Macron de la majorité absolue selon un sondage

À seulement quelques jours du premier tour des élections législatives, la pression monte autour des différents partis et notamment sur les candidats qui se présentent sous la bannière d'Ensemble ! En effet, l'alliance qui s'est formée autour d'Emmanuel Macron perd peu à peu du terrain. Alors qu'une majorité absolue était encore quasiment certaine il y a quelques semaines, un dernier sondage Harris Interactive pour Challenges, montre que le chef de l'État pourrait obtenir entre 285 et 335 sièges, la majorité absolue se situant à 289.

Face au bloc centriste, ce sont les candidats de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale qui pourraient faire une entrée fracassante au parlement. La Nupes pourrait ainsi obtenir entre 120 et 184 sièges. Alors que la France Insoumise ne compte que 17 députés actuellement, ils pourraient être entre 71 et 97 dans quelques semaines. De même pour Europe Écologie Les Verts qui pourraient compter entre 20 et 35 représentants au Palais Bourbon.

LR et ses alliés pourraient eux comptabiliser entre 38 et 58 sièges, tandis que les élus du RN devraient être entre 30 et 50. Le parti d'Eric Zemmour aurait par ailleurs la possibilité de faire son apparition au parlement, en glanant jusqu'à trois sièges de député.

Ce nouveau sondage montre donc qu'Emmanuel Macron pourrait perdre la majorité absolue et n'avoir qu'une majorité relative, c'est-à-dire obtenir un nombre plus élevé de voix au regard des autres partis, sans pour autant avoir de majorité à l'Assemblée. Concrètement, si l'alliance présidentielle obtenait moins que 289 sièges, les autres partis comptabiliserait au total, un plus grand nombre de députés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info