Législatives 2022 : “j’ai pas tellement compris la question” : une candidate RN en grande difficulté sur un plateau

C'est un moment qu'elle ne risque pas d'oublier. Mélanie Fortier, candidate du Rassemblement national dans la 2e circonscription de Côte-d'Or pour les législatives, a participé à un débat télévisé, le 8 mai, dans l'émission "Dimanche en politique" de France 3.

Malheureusement, la jeune femme a perdu ses moyens face à une question de l'animatrice du débat, Elsa Bezin, laissant place à un long malaise sur le plateau. À la question, "au Rassemblement national, quelle est votre politique en matière de services publics ?", l'élue de 24 ans est restée silencieuse pendant de longues secondes avant de demander à l'animatrice de répéter la question.

Après avoir répété trois fois, la jeune candidate répond qu'elle ne comprend toujours pas la question et demande : "je suis désolé, est-ce qu'on pourra couper cette partie ? Je n'ai vraiment pas compris la question". Elsa Bezin, visiblement gênée, lui rétorque que cela est impossible.

La séquence est loin d'être passée inaperçue au grand regret de Mélanie Fortier. Sur le réseau social Twitter, la vidéo de ce moment a été publiée sur le compte "Élections 2022" et comptabilise désormais plus d'un million de vues. Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre, se moquant de la jeune candidate totalement perdue. Celle-ci a ainsi réagi publiquement sur Twitter en justifiant cette mésaventure du fait qu'il s'agissait de sa première intervention TV et de "son premier moment d'hésitation".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info