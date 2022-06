Législatives 2022 : pour Édouard Philippe, un compromis avec LR est possible

"Il est possible d'imaginer un compromis" avec LR, a affirmé l'ancien premier ministre et leader d'Horizons Édouard Philippe mardi 21 juin. "Il me semble difficile d'imaginer qu'une coalition puisse intervenir entre la majorité relative telle qu'elle existe et le RN. (...) ce n'est pas possible, ça n'existe pas, car les positions sont radicalement contraires et ne sont pas dans le champ de ce qui est envisageable", a-t-il ajouté sur BFMTV.

"Je ne crois pas que ce soit possible avec La France Insoumise.", a par ailleurs balayé Édouard Philippe. "Et donc, je regarde le groupe qui suit et qui, lui, me paraît être dans un champ qui n'est pas le même, avec des gens qui ne sont pas des alliés et qui même souvent sont des adversaires, et je vois qu'il est possible d'imaginer une discussion franche, directe, un compromis qui supposera que certains reviennent en arrière sur un certain nombre de propositions auxquelles ils sont attachées et qui seront je crois bénéfiques pour le pays", a détaillé celui qui est issu des rangs de la droite.

Mais LR ne serait pas le seul allié potentiel. Une alliance "pourrait aussi exister à gauche de la majorité avec les socialistes ou les écologistes", a indiqué le maire du Havre. Ce dernier ajoute qu'il n'est pas à la manœuvre, et que seul Emmanuel Macron mène les éventuelles tractations. Édouard Phillipe développe que c'est "la seule façon d'avoir un compromis et une majorité stable. Sans quoi nous aurons un énorme problème". "On a besoin d'une logique de coalition, de compromis et de responsabilité", a conclu le leader d'Horizons.

