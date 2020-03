Le sénateur socialiste Alain Bertrand est mort à l’âge de 69 ans

et AFP

publié le 03/03/2020 à 23:32

Il était connu notamment pour avoir fait "basculer à gauche pour la première fois depuis la Libération" la mairie de Mende en 2008, avant de remporter les élections sénatoriales en 2011, 2012 et 2017. Alain Bertrand, atteint d’une grave maladie, est décédé ce mardi 3 mars, à l’âge de 69 ans.

"C’est un homme humaniste, rassembleur, engagé, résolument de gauche, pugnace, prêt à toutes les luttes pour le développement de Mende et de la Lozère et père de l’hyper-ruralité qui nous quitte. C’est une voix forte, claire et à l’accent chantant qui s’éteint", a réagi avec émotion son successeur Laurent Suau, dans un post Facebook. Alain Bertrand, ancien inspecteur des domaines, était un socialiste convaincu.

Il avait fait basculer la mairie de Mende à gauche en 2008 avant de remporter l'élection sénatoriale en 2011. Ancien du Parti socialiste, dont il fut premier secrétaire de la fédération de Lozère, il était un proche de l'ancien président de région Languedoc-Roussillon et maire de Montpellier Georges Frêche, décédé en 2010.

"Défenseur de l’'hyper-ruralité', il avait réalisé un rapport" à ce sujet, qui sollicitait un "pacte" pour les régions les plus rurales, rapporte Le Monde. La présidente de la région Occitanie Carole Delga a tenu également à lui rendre hommage : "Alain savait depuis longtemps le sentiment d’injustice particulièrement important dans les territoires ruraux", a-t-elle écrit sur Twitter.

J'ai perdu ce matin avec Alain Bertrand un ami cher. La Lozère, un homme dévoué entièrement à sa cause. La Région, un de ses plus ardents défenseurs.

Il est des hommes qui marquent l'Histoire d'un territoire : Alain Bertrand est de ceux-là. pic.twitter.com/13b2Aj5XFF — Carole Delga (@CaroleDelga) March 3, 2020

Plus récemment, le sénateur originaire du Tarn siégeait au sein du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), "de sensibilité radicale de gauche", rappelle le quotidien. "Il est des hommes qui marquent l'Histoire d'un territoire : Alain Bertrand est de ceux-là", a commenté Carole Delga.