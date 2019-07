Le RN veut interdire l'accès aux Champs-Élysées aux supporters de l'Algérie

et AFP

publié le 12/07/2019 à 13:32

Le Rassemblement National demande au gouvernement vendredi 12 juillet d'interdire l'accès aux Champs-Élysées pour le match Algérie-Nigéria, prévu dimanche 14 juillet. Le parti a estimé que les rassemblements marqués par des incidents jeudi de l'équipe de football d'Algérie à la Coupe des nations (CAN) exprimaient un "rejet de la France".

"Loin de n'être que des manifestations de joie de simples amateurs de football comme le décrivent la plupart des commentateurs, il s'agit de véritables démonstrations de force dont l'objectif est de signifier ostensiblement une présence massive et un rejet de la France", a estimé le parti de Marine Le Pen dans un communiqué. Selon lui, "les incidents graves de ce jeudi, pourtant prévisibles, n'ont pas été correctement anticipés par les autorités".

Le parti juge en outre "intolérable que les Champs-Élysées, quelques heures après le défilé de nos Armées, deviennent une marée de drapeaux algériens et soient le théâtre de rassemblements et de débordements de la part d'individus se réclamant d'un pays étranger".

"Éviter une humiliation nationale"

"Tout doit être mis en oeuvre pour éviter à la France, le jour de sa Fête patriotique, une véritable humiliation nationale !" est-il écrit dans le communiqué.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a jugé "inacceptables" les "dégradations et incidents" commis jeudi soir en marge des rassemblements festifs suite à la qualification de l'Algérie en demie-finale de la CAN. Au total, 74 personnes ont été interpellées en France et 73 placées en garde à vue.

Les dégradations et incidents commis hier soir en marge des célébrations de la #CAN2019 sont inacceptables.

Je salue l’action de nos forces mobilisées à Paris et partout sur le territoire pour maintenir l’ordre et contenir les débordements.

43 personnes ont été interpellées. — Christophe Castaner (@CCastaner) 12 juillet 2019