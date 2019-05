Européennes : Manon Aubry s'en prend à "Docteur Loiseau et Mister Macron"

publié le 20/05/2019 à 23:41

"Tout le monde connaît Docteur Jekyll et Mister Hyde, j'ai l'impression que l'on a Docteur Loiseau et Mister Macron". Lors de La Grande Confrontation, diffusée sur LCI, en partenariat avec RTL et Le Figaro, Manon Aubry a attaqué le bilan de Nathalie Loiseau.



La tête de liste la France insoumise a énuméré ce qu'elle estime être un recul de la part d'Emmanuel Macron : "Sur les traités de libre-échange, vous voulez faire une taxe aux frontières de l'Union européenne, mais qui a fait un traité avec le Canada ? Emmanuel Macron. Vous nous parlez d'interdiction du glyphosate, vous avez sur votre liste Jérémy Décercle, fiché par Monsanto comme un fervent soutien au glyphosate".

Et d'ajouter : "Vous défendez les énergies renouvelables mais vous n'atteignez même pas l'objectif de 20% d'énergies renouvelables de la Commission européenne".