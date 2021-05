et Marie-Pierre Haddad

L'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés relancée ? Le Journal du Dimanche dévoile, ce dimanche 16 mai, un rapport d'enquête émanant de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Selon eux, le Rassemblement national a "par l'intermédiaire de ses cadres et dirigeants, mis en place un système organisé frauduleux de détournement des fonds européens à son profit, par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires".

Sur Twitter, la présidente du parti et candidate à l'élection présidentielle de 2022 a répondu : "Le JDD, organe officiel du pouvoir macroniste, ressort la même sempiternelle affaire des assistants parlementaires, comme à chaque élection. Rien de neuf sous le soleil, sauf peut-être des bons sondages en vue ?".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Christophe Castaner estime que "Marine Le Pen et le Front national ont un problème avec l'argent public". Selon le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, "elle a réussi à mettre en faillite le Front national, ils ont vendu le siège et ont changé. Ils sont obligés de faire appel à des financements russes pour faire survivre le RN".

L'ancien ministre de l'Intérieur poursuit sa charge contre Marine Le Pen. "Comment se fait-il que ce parti soit financé par l'étranger ? C'est le parti de l'étranger. On voit qu'elle a mis le Front national en faillite et je ne sais pas si c'est ce qu'elle veut proposer pour le pays", a-t-il ajouté.