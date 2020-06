publié le 31/05/2020 à 19:06

Le diesel a-t-il encore un avenir en France ? Selon Jean-Dominique Senard, "en 2030-2035, il n'y aura plus de diesel". Le PDG de Renault revient sur "la transformation du marché" et "la suppression du diesel", lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Elles ont été "beaucoup trop brutales", d'après lui.



"Cela a été fait dans des conditions qui étaient plus émotionnelles que rationnelles. On n'a en réalité pas fait d'analyses d'impact. C'est ce que je regrette souvent dans les décisions qui sont politiques ou parfois avec une dimension européenne, avec une très belle intention et un fond extraordinairement émotionnel. On ne se rend pas compte des conséquences", met-il en garde.

Le patron à la tête du constructeur automobile français estime que "si la filière automobile a des soucis (...) c'est précisément parce que nous n'avons pas eu le temps d'anticiper ce changement et nous avons traité le modèle du diesel très négativement alors qu'en fait la technologie est devenue très au point".