et Marie-Pierre Haddad

publié le 31/05/2020 à 17:16

Pour faire face à la crise du coronavirus, le PDG de Renault, Jean-Dominique Senard avait annoncé une baisse de son salaire et de celui des dirigeants de l'entreprise de 25%. Une mesure appliquée pour le deuxième trimestre de l'année 2020. Mais qu'en est-il du reste de l'année ?

Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 31 mai, Jean-Dominique Senard a indiqué ne pas avoir encore pris de décision. "Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce sujet", a-t-il reconnu en évoquant le contexte économique compliqué pour Renault et le plan d'économies annoncé de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans.



Mais le patron du constructeur automobile français a reconnu que cette baisse de salaire pourrait être amenée à être prolongée. "C'est une évidence que nous devons participer, ça ne pose aucun problème dans la maison. C'est tellement naturel", a-t-il conclu.