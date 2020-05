et Marie-Pierre Haddad

publié le 31/05/2020 à 15:59

Pour ou contre l'allongement du travail hebdomadaire ? "Quand c'est nécessaire et si ça peut permettre de redresser nos économies un peu plus vite, c'est oui", a répondu Jean-Dominique Senard, "à condition qu'elles soient rémunérées comme il le faut".

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le PDG de Renault a précisé qu'un accord avait été signé au sein de son entreprise dans ce sens. "Nous avons un accord qui permettrait pendant une durée limitée, dans des conditions très précises d'augmenter, d'une journée de travail par semaine le nombre d'heures".

Concernant la suppression d'un jour férié, Jean-Dominique Senard estime que "l'on pourrait quand même y réfléchir" et reconnaît que cela risque de le rendre "impopulaire". Le successeur de Carlos Ghosn s'est aussi exprimé sur l'abandon de la réforme des retraites. "C'est très dommage, explique-t-il. Tous les Français savent, tout le monde sait qu'il faut que l'on travaille plus longtemps. La question de l'allongement de la durée du travail dans le temps est en fait du bon sens et tous les Français savent que c'est cela qu'il faut faire".