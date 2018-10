et Paul Véronique

10/10/2018

Les propos du pape François sur l’IVG suscitent la polémique. Cela confirme que l’infaillibilité pontificale n’existe pas. Le pape François, c’est un drôle de personnage : il est à la fois bienveillant et violent. Il est quelquefois doux, et quelquefois d’une dureté absolue.



C’est un multirécidiviste. Il parle aujourd’hui de tueur à gages, mais il avait déjà fait une comparaison extrêmement choquante avec le nazisme. Il avait aussi parlé de procédés de la mafia. Il peut donc être d’une brutalité extrême, alors qu’il est humain et donne un sentiment d’ouverture.

Le pape étant ce qu’il est, il est tout à fait naturel qu’il prenne position sur ce type de sujets. Il y a une part d’explication, dans le fait qu’il est Argentin, et qu’en Argentine il se bat contre l’avortement. Mais ce n’est évidemment pas une excuse, et la façon dont il traite les femmes chaque année est d’une cruauté extrême. Donc ça ne correspond pas à un pontificat franciscain.