Le palais de l'Élysée est-il vraiment une passoire thermique malgré les travaux ?

Le sujet du jour. En 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, avait promis de supprimer les "passoires thermiques", ces logements les plus énergivores. Du palais de l'Élysée à Matignon, en passant par l'Assemblée nationale, les lieux de pouvoir sont pourtant loin d'être exemplaire en matière de performance énergétique.

RTL s'est penché sur la dépense énergétique de l'Élysée. Le montant des factures de chauffage et d'électricité est astronomique : il s'élève à plus de 750.000 euros en 2020. Le magazine We demain révèle également que si l’Élysée devait subir un diagnostic énergétique sa note serait E, sur une échelle allant de A à G.

Pourquoi on en parle ? Que sait-on précisément des dépenses d'énergie de l’Élysée ? Comment l'enquête de We demain a été réalisée sur ce lieu difficile d’accès ? Est-ce que des travaux ont été entrepris pour isoler le bâtiment ?



Citation. "Le bilan énergétique de l’Élysée est mauvais. C'est une véritable passoire thermique. On arrive à une performance énergétique mauvaise. Il y a une étiquette DPE, et bien dans ce classement les résultats de l’Élysée sont à l’avant-dernier niveau", explique Gérard Leclerc, du magazine We Demain.

