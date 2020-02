La chronique de Laurent Gerra du 27 février

publié le 27/02/2020 à 10:23

Depuis qu'il est sorti de prison, Patrick Balkany est assigné à résidence dans sa propriété du moulin de Cossy, à Givergny. Mademoiselle Jade l'a contacté par téléphone.

"Comment se passe cette résidence ?", lui demande-t-elle. "Mal, je n'ai pas le droit de sortir. Résultat ? Je passe mes journée à errer entre mon jacuzzi et la piscine, en buvant mes grands crus. C'est de la maltraitance", se plaint-il par la voix de Laurent Gerra. "C'est quand même mieux qu'à la prison de la Santé, non ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Ça se discute. À la Santé, j'avais mes copains, je pouvais jouer à la belote avec Dédé la Sulfateuse et Riton la Torgnole", rétorque-t-il.

De son côté, Laurent Ruquier est au Salon de l'Agriculture avec l'équipe des Grosses Têtes. Avec une bande-annonce pour illustrer cette émission exceptionnelle : "Bonjour, c’est Laurent Ruquier. Une émission spéciale baptisée Les Grosses Têtes de Veau", s'exclame-t-il, entouré de ses invités préférés Cristina Córdula, la Grosse Tête qui mâche du foin mais qui ne mâche pas ses mots, Arielle Dombasle, celle qui chante comme une poule de luxe poursuivie pas un tracteur dans une basse-cour, ou encore Muriel Robin, celle qui peut tout jouer sur le même ton.