publié le 27/11/2018 à 19:36

Il attendait beaucoup du discours du chef de l'État, mais Matthieu Orphelin n'a pas été convaincu. "Je suis resté sur ma faim, très clairement", confirme le député La République en Marche du Maine-et-Loire, invité de RTL Soir ce mardi 27 novembre. "Je suis déçu sur les mesures concrètes qu'on aurait pu annoncer aujourd'hui, explique Matthieu Orphelin. Bien sûr, elles arriveront en temps voulu, dans trois mois, après la concertation lancée par le président de la République, mais j'aurais souhaité que l'on fasse, par exemple sur la rénovation énergétique ou sur d'autres thématiques, des annonces dès aujourd'hui."



Proche de l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, dont il était le porte-parole, Matthieu Orphelin avait déjà fait part de sa "déception" quelques heures plus tôt sur Twitter ce mardi 27 novembre, face à l'absence de mesures concrètes qui selon lui méritent plus d'attention. "Pourquoi pas effectivement un crédit d'impôt sur les fenêtres sous condition de ressources (...) ou l'avance de crédits d'impôt pour les ménages modestes et les classes moyennes", illustre-t-il sur notre antenne. "Je pense que c'est une occasion manquée", résume le parlementaire.

"Je suis inquiet parce que je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans le rythme qu'il faut - je suis même plutôt persuadé du contraire, confie Matthieu Orphelin. La rénovation énergétique, on n'est pas du tout au bon rythme, il faut accélérer. Et en plus ça permet de répondre aux questions de pouvoir d'achat", poursuit-il.

Les "considérations budgétaires" mises en cause

Et le député de pointer "des considérations budgétaires". "Sans doute qu'il y a eu des considérations budgétaires qui font qu'effectivement, dans 3 mois, c'est plus simple à annoncer pour des équilibres budgétaires d'année en année, mais je redis que ça ne peut pas être à chaque fois la logique budgétaire de court terme qui l'emporte", poursuit Matthieu Orphelin.



Comme lui, d'autres personnalités politiques et de la société civile, concernées au premier chef par l'écologie, ont fait part de leur déception face au discours du chef de l'État. "On ne fait rien dans ce quinquennat", a ainsi lâché l'eurodéputé Europe Écologie les Verts (EELV). "Je ne partage pas les termes de Yannick Jadot, commente Matthieu Orphelin. Lui, il est pour que rien ne marche. Aujourd'hui, moi je suis plutôt pour encore essayer que ça marche et essayer d'accélérer sur cette rénovation énergétique."