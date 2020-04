Déconfinement : embouteillages à venir dans les auto-écoles

publié le 24/04/2020 à 15:48

Lorsque la reprise se dessinera, certains secteurs vont se retrouver complètement débordés et c'est le cas des auto-écoles qui anticipent déjà un gros embouteillage pour passer le permis de conduire. Rien qu'en Île-de-France, 40.000 candidats sont en attente.

C'est un peu une crise dans la crise. En temps normal, il faut déjà patienter plusieurs semaines voire plusieurs mois dans certaines régions pour passer le permis, un examen qui concerne plus d'un million et demi de candidats par an.

Après le 11 mai, le délai risque d'être d'autant plus long car il faudra en plus mettre certaines barrières sanitaires en place. Mais selon Patrice Bessone, président de la branche éducation au sein du conseil national des professions de l'automobile, la profession est prête : "Nous avons mis en place un protocole sanitaire validé par un professeur du CHU de Strasbourg, avec masques, gels hydroalcooliques, nettoyage des véhicules en profondeur et bombe désinfectantes", affirme-t-il.

Mais la profession lance un cri d'alarme après un arrêt total d'activité depuis plusieurs semaines : "Malheureusement beaucoup d'auto-écoles risquent de fermer si nous n'avons pas une annulation totale des charges et un fond de trésorerie".

En effet, cela risque d'être le cas notamment en zone rurale, avec le risque après le confinement, de voir des candidats parcourir de nombreux kilomètres pour trouver un établissement ouvert et donc d'allonger un peu plus les délais.