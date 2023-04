"Mêlez-vous de vos affaires !" : le coup de gueule de Fabien Roussel contre LFI

Le ton continue de monter entre Fabien Roussel et les Insoumis. Le secrétaire national du Parti communiste n’a pas mâché ses mots contre LFI, vendredi 7 avril en ouverture du congrès des communistes à Marseille. "Mêlez-vous de vos affaires !", a tonné le leader du PCF, alors que les tensions s’accroissent avec ses alliés au sein de la Nupes.

Fabien Roussel, qui plaide pour un élargissement de l’alliance de la gauche, avait été critiqué par les Insoumis pour avoir tendu la main à l’ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Il a même jugé la Nupes "dépassée" dans un entretien à L’Express, lundi 3 avril.

Le secrétaire national du PCF, qui devrait sauf cataclysme être reconduit à son poste d’ici lundi 10 avril, a fermement répondu aux critiques des Insoumis. "Et à celles et ceux qui veulent polémiquer et qui se permettent même, ces dernières heures, de s’adresser directement aux congressistes de notre congrès, pour se mêler de nos choix, de notre stratégie. Je le dis clairement et en toute fraternité. Mêlez-vous de vos affaires !", a-t-il lancé.



La réponse immédiate de Jean-Luc Mélenchon

"Personne ne dictera aux communistes ce qu’ils doivent voter, penser, faire ou choisir. Personne ne dira aux communistes avec qui ils doivent discuter et dialoguer. Nous sommes libres, souverains et communistes !", a poursuivi Fabien Roussel.

Ces propos n’ont pas tardé à faire réagir Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé sur Twitter une “incroyable agressivité qui dure depuis trois ans.” "Nous n'avons jamais répliqué même sur la division dans la présidentielle 2022. Alors que se passe-t-il ?", a demandé le leader insoumis.