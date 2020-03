Coronavirus : pour 32% des Français, aller voter est très risqué

publié le 12/03/2020 à 06:00

Alors que le premier tour des élections municipales approche à grands pas, l'épidémie de coronavirus est dans tous les esprits et pourrait bien avoir un impact sur l'issue du scrutin. Le risque de désaffection des urnes est réel, selon notre baromètre Harris Interactive x Epoka pour RTL, LCI et TF1 publié ce jeudi 12 mars. L'enquête a été réalisée en ligne du 6 au 10 mars 2020 auprès d'un échantillon de 848 personnes, représentatif des Français de 18 ans et plus.

Selon ce sondage, "32% des Français estiment qu'il y a un risque élevé d'être exposé au coronavirus en se rendant dans un bureau de vote". Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette crainte touche davantage les jeunes (49% des moins de 35 ans) que les personnes plus âgées (13% des 65 ans et plus).

Si le critère générationnel est important dans cette étude, les convictions politiques le sont aussi. Parmi les individus les plus inquiets face à la menace coronavirus, on retrouve les électeurs du Rassemblement national, qui sont 53% à considérer le risque d'exposition au coronavirus dans les bureaux de vote comme "élevé".

Le sondage Harris Interactive du 12 mars. Crédit : Harris Interactive

Il y a plus de sérénité chez les sympathisants de gauche (33%), encore plus chez les électeurs du bloc centriste (26%) et ceux du bloc de droite (18%).