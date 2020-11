Le Grand Jury d'Élisabeth Borne et Arnaud Fontanet

et Marie-Pierre Haddad

publié le 01/11/2020 à 14:21

Face aux "risques de saturation" dans certains territoires, Olivier Véran a demandé à tous les hôpitaux d'activer le plan blanc. Le ministre de la Santé a indiqué qu'il devient "nécessaire d'augmenter plus fortement les possibilités de prise en charge de patients" infectés par le coronavirus.

Jusqu'à quand y aura-t-il une saturation des urgences ? Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 1er novembre, le professeur Arnaud Fontanet a estimé que "la difficulté se posera surtout pour les lits d'hôpitaux et de réanimation". "On s'attend à un pic des hospitalisations pour la deuxième semaine de novembre. Le pic en réanimation sera pour la troisième semaine de novembre", ajoute-t-il.

Membre du Conseil scientifique, l'épidémiologiste à l’Institut Pasteur indique que l'"on ne reviendra pas au niveau qu'on a aujourd'hui que dans un mois (...) On ne peut pas l'empêcher. (...) On a un mois très tendu".

La circulation du virus sera encore importante à Noël Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique





Et qu'en est-il de la période des fêtes de fin d'année avec les vacances de Noël ? "Si le confinement fonctionne bien (...) selon les régions françaises, on s'attend à un mois avec une baisse de 65 à 80% des infections. Il faudrait deux mois pour baisser de 80 à 90%. On arrive donc dans la période de Noël", explique-t-il. Sur la base de ces projections, Arnaud Fontanet estime que "certaines mesures pourraient être relâchées (...) Mais la circulation du virus sera encore importante à Noël".

L'épidémiologiste fait écho aux mises en garde répétées du ministre de la Santé Olivier Véran : "Noël ne sera pas une fête normale". Selon Vittoria Colizza, spécialiste en modélisation des maladies infectieuses à l'Inserm, les effets du confinement ne se feront pas sentir avant Noël. "Quatre semaines de confinement ne suffiront pas à passer Noël comme si de rien n’était", explique-t-elle dans les colonnes du Figaro.