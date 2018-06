L'enquête visant François Fillon pourrait se terminer à l'automne

publié le 21/06/2018 à 14:42

Y aura-t-il un procès au terme de l'enquête visant François Fillon ? L'ex-candidat à l'élection présidentielle fait l'objet d'investigations des policiers de l'office anticorruption (OCLCIFF) depuis l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet national financier le 24 février 2017, à quelques mois du scrutin présidentiel.



Cela faisait un moment que la procédure en cours n'avait pas été évoquée. Presque un an et demi après, l'instruction se poursuit et pourrait se terminer à l'automne, selon les informations du Parisien. Les enquêteurs seraient actuellement en train de réaliser une série d'auditions de plusieurs anciens assistants parlementaires de l'homme politique, qui fut député et sénateur à plusieurs reprises. Une vingtaine de personnes auraient été entendues depuis l'été dernier, rajoute le quotidien.

Des investigations avaient été lancées après des révélations faites par Le Canard Enchaîné le 25 janvier 2017. Depuis, l'ancien Premier ministre est soupçonné d'avoir eu recours à des emplois fictifs pour son épouse Penelope Fillon, en qualité d'assistante parlementaire alors qu'il était député de la Sarthe. Si les faits sont avérés, Penelope Fillon aurait pu toucher plusieurs centaines de milliers d'euros indus de salaire.