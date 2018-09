Laurent Berger : "On sent qu'il y a une déception vis-à-vis de Macron", note Alexis Brézet

publié le 23/09/2018 à 19:47

C'est un discours qui change de celui qu'il tenait d'ordinaire. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 23 septembre, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger s'est montré beaucoup plus sévère à l'égard d'Emmanuel Macron qu'il n'en avait l'habitude. À propos du jeune horticulteur au chômage à qui le président de la République avait dit qu'il pouvait lui trouver du travail en traversant la rue, le syndicaliste a par exemple dénoncé la condescendance et le mépris du chef de l'État.



"Il nous a répété plusieurs fois qu'il ne fallait pas de coup de rabot et qu'il y avait une logique purement budgétaire de la part du gouvernement", analyse Benjamin Sportouch de RTL. "Il avait quand même à cœur et à l'esprit de montrer qu'il n'était pas que dans l'opposition", tempère Adrien Gindre de TF1/LCI. "Un cheval de critiques et une alouette de soutien", résume Alexis Brézet du Figaro.

Pour les trois journalistes, le changement de discours et de posture de Laurent Berger au sujet du président est indiscutable. "On sent qu'il y a une espèce de déception vis-à-vis d'Emmanuel Macron", appuie Alexis Brézet. Néanmoins, ils n'excluent pas une manœuvre de la part du syndicaliste, voyant les élections syndicales approcher en décembre. "Certainement qu'il y a une part de stratégie, mais on sent que cet homme-là est blessé", estime Benjamin Sportouch.