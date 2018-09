publié le 23/09/2018 à 15:29

"Peser sur le réel". Voici la volonté de Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT affirme que ce "gouvernement n'a pas de cap". D'après lui, l'exécutif n'a pas une "vision" claire sur la question climatique et environnementale, mais aussi sur "la question qui fracture nos inégalités".



"Quelle politique est menée pour que sur ces deux enjeux fondamentaux, on ait de réels avancées ?, demande Laurent Berger. Aujourd’hui, c'est du gribouille, on ne comprend pas où ça va".

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI de ce dimanche 23 septembre, le secrétaire général affirme qu'"Emmanuel Macron n'est pas le centre du monde, que tout devrait tourner autour de sa personne, mais ce n'est pas vrai. On ne fera pas sans les associations et les organisation syndicales".

Un appel à la grève a été lancé le 9 octobre contre la politique sociale du gouvernement, par la CGT et FO. De son côté, Laurent Berger a assuré que le mouvement ne serait pas soutenu par la CFDT. "C'est une manifestation anti-gouvernement. Nous ne sommes pas dans cette logique-là, ni pro, ni anti. Le syndicalisme n'a aucun intérêt à aller sur ce terrain. Le débat politique, je le trouve nul en ce moment".