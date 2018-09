publié le 23/09/2018 à 15:59

Faut-il mettre en place une dégressivité des allocations chômage ? "Considérer qu'il faut indemniser les demandeurs d'emploi et ne pas pratiquer une logique punitive avec la dégressivité, ça peut être pragmatique et de bons sens", déclare Laurent Berger.



Le secrétaire général de la CFDT est fermement contre le principe de dégressivité. "Aucune étude n'a prouvé l'efficacité de la dégressivité. Quel est l'enjeu numéro un du recrutement ? C'est l'adéquation entre les compétences espérées et les compétences possédées par les demandeurs d'emploi. La dégressivité, c'est une logique où les gens profiteraient de leur droit à outrance pour ne pas reprendre le travail".

Laurent Berger affirme, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, ainsi que "ce n'est pas une option pour nous, il est hors de question de mettre dans ce système, un système de dégressivité". Quant aux abus, il insiste sur le fait que "c'est marginalement le cas".