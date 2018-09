Pôle emploi invite les chômeurs à s'expatrier en République tchèque

publié le 19/09/2018 à 12:45

"Czech emploi". C'est via ce programme que Pôle emploi compte envoyer des chômeurs français s'installer en République tchèque, où ils seront susceptibles de trouver un emploi bien plus rapidement qu'en France. Comme le rapporte Le Parisien, cette mission menée conjointement par l'Ambassade de France de République tchèque et Pôle emploi sillonne la France pour trouver des candidats au départ.



Si le pays de l'est offrirait 250.000 postes actuellement vacants, l'attaché de l'ambassade précise que "150 offres d'emploi sont ouvertes aux Français chaque jour". Petite précision qui a son importance : il n'est pas nécessaire de parler le tchèque pour postuler. L'anglais, en revanche, est "presque indispensable", poursuit le représentant de l'ambassade.

Lors d'une réunion d'informations organisée à La Madeleine (Nord), la rémunération est immédiatement abordée. Environ "1.500 euros brut" par mois en moyenne. "Ça paraît peu mais la vie est 40% moins chère qu'en France", assure encore le représentant du pays.

Le témoignage de Chloé, qui a tenté l'aventure tchèque il y a deux ans et demi tente d'achever de convaincre la dizaine de candidats présents : "C’est vrai que je ne gagne pas autant qu’en France, mais je ne me prive de rien et surtout pas de restos qui sont beaucoup moins chers", peut-on lire dans les colonnes du quotidien.



La République tchèque n'est pas la seule destination proposée dans les programmes mobilité de Pôle emploi. Il est également possible de se faire accompagner par l'agence pour l'emploi en Espagne, Italie ou encore au Canada.

Un taux de chômage parmi les plus bas d'Europe

Mais la République tchèque a un argument de taille pour attirer les futurs travailleurs : son taux de chômage. Parmi les plus bas d'Europe, il s'établit à 2,4% de la population active. Et pour les intéressés, Pôle emploi donne un dernier coup de pouce : l'établissement public offre une aide financière de 750 euros pour aider les Français à s'installer, ou encore à prendre des cours de tchèque.