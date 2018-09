publié le 16/09/2018 à 14:11

Du travail dans la restauration, "je traverse la rue, je vous en trouve". En prononçant cette phrase à un chômeur, Emmanuel Macron a créé la polémique. Le président de la République s'adressait à un jeune horticulteur au chômage. "J'ai 25 ans, j'ai beau envoyer des CV et des lettres de motivation, ça ne fait rien", dit-il au chef de l'État.



Le conseil d'Emmanuel Macron ? Se réorienter dans le bâtiment ou la restauration : "Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, les cafés et la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un ! Hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve !", poursuit le président de la République en désignant d'un geste les rues alentour.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 16 septembre, Christophe Castaner a récusé toute volonté d'Emmanuel Macron de "maltraiter les chômeurs". "Mais est-ce ce que le président de la République dit est faux ? Est-ce que si vous allez dans le quartier de Montparnasse, vous n'allez pas trouver aussi des besoins d'emploi ?", a lancé le délégué général de La République en Marche.

Il a ensuite ajouté : "Vous préférez la langue de bois ? (...) Moi, je préfère un président de la République qui dit la vérité".