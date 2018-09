L'Élysée a aidé le jeune chômeur sermonné par Macron à trouver un emploi

publié le 19/09/2018 à 07:16

L'avenir s'éclaircit pour Jonathan Jahan. Samedi 15 septembre, ce jeune chômeur de 25 ans interpelle Emmanuel Macron lors des Journées du patrimoine et lui confie ses difficultés à trouver un emploi dans sa branche, l'horticulture.



S'ensuit alors un échange qui fera par la suite beaucoup parler. "Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, les cafés et la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un ! Hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve !", lui avait notamment répondu le président de la République.

Des propos jugés méprisants par beaucoup. Mais la scène aura peut-être été finalement bénéfique à Jonathan Jahan. Mardi 18 septembre, l'Élysée a fait savoir que le jeune homme avait été mis en relation par la présidence de la République avec la Fédération d'horticulture, qui s'engage à lui proposer un emploi.

Des postes à pourvoir dans sa branche, près de chez lui

Le principal intéressé a confirmé sur France 5 avoir été "contacté trois fois" mardi par la Fédération des producteurs de l'horticulture qui lui a "dit qu'il y avait des postes à pourvoir dans le secteur" où il habite, autour de Montargis (Loiret).



L'Élysée a indiqué mardi avoir été "contactée directement" par la Fédération d'horticulture à la suite de cet échange. "Nous lui avons donné les coordonnées de Jonathan. La fédération s'engage à lui proposer un emploi dans la filière de l'horticulture", a précisé la présidence.