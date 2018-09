publié le 20/09/2018 à 11:56

Après la présentation des plans pauvreté et santé, un autre dossier de taille attend Emmanuel Macron et le gouvernement : la réforme de l'assurance-chômage. Le ministère du Travail a invité les partenaires sociaux à une réunion multilatérale sur la réforme de l'assurance chômage.



Cette invitation de "concertation préalable à l'envoi du document de cadrage de l'assurance chômage" vient d'être transmise aux négociateurs des organisations syndicales et patronales, qui seront reçus par Antoine Foucher, directeur de cabinet de la ministre Muriel Pénicaud.

Le président de la République a en effet demandé à ce que ce chantier, pourtant déjà l'objet d'une loi, soit rouvert. Objectifs affichés par l'exécutif : "lutter contre la précarité" et "inciter au retour à l'emploi", avec la perspective de retoucher aux règles d'indemnisation en cas d'enchaînement de contrats courts et de période de chômage (permittence), et de cumul emploi/chômage (dispositif dit "activité réduite"), ainsi qu'un éventuel bonus-malus imposé aux entreprises qui abusent des contrats courts.



