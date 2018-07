publié le 04/07/2018 à 19:02

Reprise du dialogue en vue entre les partenaires sociaux. Au lendemain de l’élection de Geoffroy Roux de Bézieux à la tête du Medef, quelques semaines après l’élection de Pascal Pavageau à la tête de FO et la reconduction de Laurent Berger à la CFDT, les représentants de salariés et de chefs d’entreprise ont décidé de se parler.



Les cinq numéro un des représentants de salariés (CFDT, FO, CGT, CFE-CGC et CFTC) étaient réunis le 4 juillet dans la matinée autour d’un petit-déjeuner. Durant cette rencontre qui a duré environ une heure et demie, l’envie de se rencontrer régulièrement pour dialoguer a été évoquée.



La deuxième étape est prévue mercredi prochain, le 11 juillet. Les trois organisations patronales représentatives (Medef, CPME, U2P) seront conviées pour une réunion à huit, qui pourrait permettre d’aboutir à l’idée d’un agenda social commun.

Cet agenda des partenaires sociaux, indépendant de l’agenda du gouvernement, pourrait permettre aux représentants de s’emparer des sujets de leur choix dans les semaines, les mois, voire les années à venir.