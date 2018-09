publié le 04/09/2018 à 08:19

La dégressivité des allocations chômage pour les hauts revenus permettrait-elle plus de justice sociale ? Pas vraiment, à en croire le patron de la CFDT Laurent Berger, invité de RTL ce mardi 4 septembre. "Je dis : pas de dégresssivité pour les cadres. Le principe c'est qu'aujourd'hui il faut un niveau d'indemnisation qui reste de bon niveau pour les demandeurs d'emploi - pas de baisse d'indemnisation", dit-il.



Le député REM Aurélien Taché proposait cette dégressivité fin août pour les cadres supérieurs. "Pour ces cadres au chômage qui touchent entre 5.000 et 6.000 euros par mois, pourquoi ne pas instaurer une dégressivité à partir de six mois ou forfaitiser le revenu ?", demandait-il. "La dégressivité, tous les spécialistes vous disent que ça n'a jamais rien produit dans aucun système au monde d'assurance-chômage, en termes d'incitation à l'emploi", répond Laurent Berger.

"L'assurance-chômage est un système assuranciel. Il y a un consentement à payer, à cotiser selon son niveau de salaire parce qu'on va recevoir, si l'on se retrouve au chômage, selon ce niveau de salaire. Si vous mettez fin à cette logique assurancielle, vous allez avoir, du côté des cadres, une baisse du consentement à la solidarité interprofessionnelle qu'est l'assurance chômage. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée", développe-t-il. Laurent Berger aura l'occasion de le faire savoir au Premier ministre Édouard Philippe, qu'il rencontre ce mardi 4 septembre.