publié le 30/04/2019 à 07:13

C’était une promesse, un gage de changement des pratiques, censé se faire à mi-mandat, à tous les niveaux, jusqu'à la présidence de l’Assemblée... Les membres du bureau du groupe La République en Marche, mais aussi les vice-présidents de l’Assemblée, les questeurs, les présidents de commissions ou encore les "whips" - ces députés qui font régner l’ordre dans chacune des 8 commissions permanentes - devraient voir leur mandat remis au vote.



Le 9 mai prochain, le bureau du groupe devrait aussi décider du bon moment pour procéder à ces changements... Pourquoi pas "cet été, pour un démarrage à la rentrée, ou au plus tard à l’automne", dit-on en haut lieu au Palais Bourbon. avant-même la mi-mandat, donc, histoire, au passage, de donner un petit coup de fouet à la majorité alors qu’elle va s’atteler à la mise en œuvre législative des chantiers annoncés par le président.

Gilles Le Gendre contesté

Plus délicat : se posera aussi en filigrane la question de la présidence du groupe LaREM. L'ancien journaliste et député de Paris Gilles Le Gendre n’y a été élu qu’en cours du mandat, en septembre 2018, mais il est contesté. "Il gère le groupe en animateur", me confiait hier un député parmi les plus médiatiques, tout en relativisant l’importance de son rôle : "Chacun gère sa PME, on s’en fout". Voilà qui en dit long sur la cohésion du groupe...

Le récent désaccord public du chef de file de Gilles Le Gendre avec le Premier ministre sur la question du temps de travail ne lui a pas fait marquer des points à Matignon, je vous en avais parlé. "Il faut le faire, soit pour le re-légitimer, soit… pour changer", tranche une députée.

Richard Ferrand pas en danger

Quant au président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, élu lui aussi au mois de septembre, il était l’un des fervents défenseurs du principe avant d’atterrir au perchoir, mais aujourd’hui il ne semble pas en danger. "Il a la légitimité politique", concédait d’abord une députée à qui j’en parlais hier. Et puis, contrairement à Gilles Le Gendre, il est "constitutionnellement élu pour l’intégralité de son mandat", selon les mots de son entourage.