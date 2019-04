publié le 29/04/2019 à 07:41

"Ni l'extase, ni la dépression". Invité de RTL au lendemain de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, Laurent Berger était apparu extrêmement mesuré. "Ça n'a pas été le concours Lépine de la connerie", nous a-t-il confié. "Il ne s'est pas rien passé", avait-il ajouté.



Une réaction officielle appréciée dans les rangs macronistes. Le secrétaire général de la CFDT était donc soulagé car la première version des annonces du chef de l'État (son allocution avait été annulée en raison de l'incendie de Notre-Dame, ndlr) lui avait donné des sueurs froides. "C'était une catastrophe", avait-il lancé, insistant sur un point : le temps de travail. "Ça aurait été un jour férié en moins ou les 35 heures", craignait-il.

Lui-même impressionné par le spectacle de la cathédrale en flammes, il n'avait pas oublié de se procurer une copie du texte et a tout de suite redouté que les annonces qu'il découvrait ne soient remises à quelques heures.

"Quand on a compris qu'il (Emmanuel Macron, ndlr) ne parlait pas le lendemain, on a fait ce qu'on sait faire : on a appelé les uns et les autres", explique l'entourage de Laurent Berger. D'où sa demi-satisfaction, mais satisfaction quand même, avec une nuance de taille : quand on lui demande si tous ses messages ont été reçus, la réponse fuse : "Non, sur l'écologie, ils ne m'ont pas écouté".