publié le 18/06/2020 à 21:09

En mai dernier, la députée LaREM Laetitia Avia a été mise en cause par Médiapart. Cinq de ses anciens collaborateurs ont témoigné de manière anonyme et l'accusent de les avoir humiliés au travail. Étaient également évoqués des moqueries sur le physique, la tenue vestimentaire de militantes ou d'une élue mais aussi des humiliations, des harcèlements et des abus de pouvoir sur ses collaborateurs. Ils ont déposé plainte pour harcèlement moral.

"Je vais vous répondre très clairement : il n'y a jamais eu la moindre plainte contre moi. Je n'ai jamais eu la moindre réclamation, le moindre commentaire en trois ans. J'ai vu cet article publié la veille du vote de cette proposition de loi, qui, comme vous le savez, était très contestée", explique Laetitia Avia.



"J'ai déposé plainte car il est très important pour moi de faire valoir mes droits, je suis quelqu'un qui croit profondément en la justice et je pense que justice sera rendue", poursuit la députée. Elle conclut : "Je n'ai rien à me reprocher de la teneur de ce qui est indiqué dans cet article".