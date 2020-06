publié le 18/06/2020 à 19:02

Le cœur de la proposition de loi de la députée Laetitia Avia (LaREM) sur la lutte contre la haine en ligne a été censuré par le Conseil constitutionnel ce jeudi 18 juin.

Certaines nouvelles obligations à la charge des opérateurs de plates-formes sur Internet de cette proposition de loi, ont été jugées attentatoires à la liberté d'expression et de communication. Cette loi est-elle morte-née ? "C'est un combat qui est nécessaire (...) Internet est un lieu d'opportunités, mais ça peut aussi devenir un enfer", démarre Laetitia Avia. "Ce texte a posé le débat (...) Et je me félicite qu'on ait un débat sociétal (...) Aujourd'hui c'est une première étape", poursuit-elle. 19 articles de la proposition de loi ont été censurés par le Conseil constitutionnel. "La solution qui est posée n'est peut-être pas la bonne", résume la députée qui explique que l'Observatoire de la haine en ligne se mettra en place début juillet 2020.



"Je crois que le gouvernement et moi sommes alignés sur ces travaux (...) Je souhaite qu'on trouve le moyen d'atteindre et de créer cette responsabilité pour les plates-formes, il faut que nous puissions construire cela", explique la députée avant de continuer : "Je ne renonce pas à ce combat et c'est un combat qui est important pour tous les internautes".