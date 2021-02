La démocratie française "ne va pas très bien", estime Natacha Polony

publié le 08/02/2021 à 20:18

Avec la sortie de son livre, Sommes-nous encore en démocratie ?, Natacha Polony livre son regard sur la situation politique de la France et estime que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en dictature, que notre démocratie se porte bien. La démocratie ne se définit pas seulement par la liberté d'expression et même si on a la chance de pouvoir critiquer la démocratie, on peut tous constater que ça ne va pas très bien en France.

La démocratie française va encore plus mal que les autres démocraties occidentales parce qu'elle est plus abimée par tout ce qui fragilise la démocratie. C'est-à-dire le fait que les réalités humaines échappent au débat démocratique depuis qu'on a décidé, à travers ce qu'on peut appelé ce cycle néo-libérale apparu à la fin des années 1970, que l'économie répondrait aux lois universelles de la nature.

Emmanuel Macron est évidemment démocrate dans le sens où il croit à l'idée d'un régime où les peuples peuvent voter mais il appartient en revanche à ce qu'on peut appeler "le centrisme autoritaire", c'est à dire cette idée qu'il y a des gens qui savent mieux que les autres ce qui est bon et qu'on peut, par des décrets, imposer une politique au prétexte que c'est pour le bien des peuples. On le voit encore plus avec cette crise du coronavirus et l'état d'urgence sanitaire en vigueur.