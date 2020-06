Elections municipales 2020 : "La démocratie française va mal", selon Natacha Polony

publié le 28/06/2020 à 22:58

La véritable gagnante de ce second tour des municipales est incontestablement l'abstention.

"L'enseignement de la soirée, c'est que, devant l'urgence climatique (...), il y a une urgence démocratique", estime Natacha Polony. Ce niveau d'abstention (entre 59 et 60%) "est une catastrophe absolue pour la démocratie".

"L'élection municipale qui est censée être celle dont les citoyens sont la plus proche, on s'aperçoit que là, il y a une désaffiliation de la part des citoyens", observe-t-elle. "Il y a là quelque chose de très grave parce qu'on a des maires qui seront fragilisés. Certains ont eu moins de 10% des inscrits au premier tour et vont être élus. C'est un problème démocratique majeur".

Deuxième remarque : "Il y a un décrochage entre la vie politique nationale et la vie politique municipale. Il y a une poussée verte. Indéniablement, il y a une demande des citoyens pour ce qui semble répondre aux urgences du moment (...) Mais les mêmes ne votent pas écologiste à l'échelle nationale".



"Pour l'instant, il n'y a pas d'articulation entre ce discours écologique et le reste des problématiques essentielles", regrette Natacha Polony. "Or, là aussi, c'est dangereux. À terme, cette espèce de décrochage, parce que ça veut dire qu'on ne trouve pas la réponse à l'échelle nationale aux demandes des citoyens (...) En attendant, la démocratie française va mal".