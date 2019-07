publié le 05/07/2019 à 19:18

La prime à la conversion pour l'achat d'une voiture est victime de son succès. Le gouvernement envisage très sérieusement de la raboter cet été car son coût à totalement dérapé. La malédiction de la prime à la casse a donc encore frappé.

C'est toujours la même histoire qui se répète. Un gouvernement veut pousser les Français à avoir un comportement vertueux. C'est l'écologie positive pour ne surtout pas faire d'écologie punitive. Que ce soit pour changer ses fenêtres, isoler sa maison, ou poser des panneaux solaires des aides ou des avantages fiscaux sont mis en place.

Sauf que très vite, quand ça marche, le gouvernement est obligé de faire marche arrière. Il revoit ces avantages à la baisse. Le plus souvent à la fin plus personne ne sait à quoi il a le droit et les secteurs économiques concernés en souffrent terriblement.

Il y a par exemple eu des aides importantes en faveur de l'achat des voitures hybrides. Ces aides ont ensuite été supprimées, puis ont été remises en place. C'était la même chose pour le GPL, les énergies renouvelables.

Pour l'isolation de sa maison c'était encore pire : on a changé plus souvent de système d'aides que de président de la République ces dernières années. Résultat : personne ne sait dire encore aujourd'hui à quoi il a le droit pour faire des travaux chez lui.

Cette inconstance des politiques dessert vraiment leurs objectifs écologiques.