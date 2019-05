publié le 07/05/2019 à 10:14

La prime à la casse "n'a jamais aussi bien marché", selon François de Rugy. Sur RTL ce mardi 7 mai, le ministre de la Transition écologique et solidaire a indiqué que depuis le début de l'année, "on est à 8.000 demandes par semaine". Cela signifie que "si l'on continue comme ça, ça fera plus de 400.000 Français qui bénéficieront d'une aide".



Pour bénéficier de ce coup de pouce financier, les particuliers doivent remplacer un ancien modèle par une voiture neuve. Depuis le début de l'année, les modèles d'occasion peuvent être éligibles à la prime à la casse, d'où la recrudescence des demandes.

Pour accéder à la prime, il faut mettre hors circulation une voiture essence d'avant 1997 ou un modèle diesel d'avant 2001, et acheter une voiture récente portant une vignette Crit'Air (zéro, un ou deux), c'est-à-dire peu polluante. Le montant de la prime est de 1.000 euros. Elle peut être doublée si le foyer fiscal concerné est non imposable. Pour l'achat d'un véhicule électrique, la prime grimpe jusqu'à 2.500 euros.

Il est possible de faire sa demande par courrier ou en ligne, en vous rendant sur ce site. Pour suivre l'avancement du dossier, il est possible de contacter l’Agence de Services et de Paiement (ASP). C'est elle qui valide tous les dossiers de demande de prime à la conversion.