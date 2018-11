et Leia Hoarau

publié le 15/11/2018 à 19:32

Lors de son interview, mercredi 14 novembre, à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, Emmanuel Macron a franchement regretté de n'avoir pas pu rapprocher le peuple de ses dirigeants. "Un gros problème politique", selon Alain Duhamel.



L'éditorialiste politique l'analyse à la fois comme un paradoxe et un obstacle pour le président. Un paradoxe parce que la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron "avait été basée sur la proximité, la participation et la bienveillance". Un obstacle car "continuer à mener à un train d'enfer des réformes" avec une popularité si limitée constitue quotidiennement "un handicap terrible".

Néanmoins, le problème est loin d'être nouveau et de ne concerner que la France, que l'éditorialiste qualifie de "pays égalitariste" : "On n'aime pas les riches, ni les gouvernements, ni les puissants. D'ailleurs, depuis 1978, c'est-à-dire depuis 40 ans, tous les pouvoirs se sont fait battre, sans exception, et les présidents deviennent impopulaires au bout de 18 mois".

Pour Alain Duhamel, la solution est dans l'évolution : "Il faut changer de politique de communication, il faut renouer le dialogue avec les syndicats, les élus et les collectivités locales, et il faut continuer les réformes et obtenir des résultats" qui seront "ressentis par les Français".