et Eléanor Douet

publié le 16/07/2019 à 09:33

C'est à coup sûr l'image qui restera du défilé du 14 juillet 2019 : un homme, volant une dizaine de mètres au-dessus du sol, les pieds posés sur un drôle d'engin. Cet homme, c'est Franky Zapata, surnommé l'homme volant, l'inventeur du Flyboard Air.

Invité de RTL mardi 16 juillet, il est revenu sur sa prestation sur les Champs-Élysées. "J'avais un programme hyper strict à respecter, à la seconde près. C'est vrai que pendant toute la démo, j'avais du mal à réaliser. L'enjeu était tellement important. C'est vraiment une fois que je me suis posé que j'ai réalisé ce qui s'était passé", a-t-il confié.

Franky Zapata a ajouté qu'il n'avait pas eu le temps de contempler la scène lors de son vol. En cause : un vol en milieu urbain où les câbles, les arbres et les écrans géants étaient autant d'éléments à prendre en compte pour ne pas rater sa démonstration. "C'est un vol qui était quand même assez complexe pour moi."

Il va traverser la Manche sur son Flyboard Air

Après le défilé du 14 juillet, Franky Zapata va traverser la Manche sur son Flyboard Air le 25 juillet prochain. Il va tenter de rallier l'Angleterre et Douvres depuis Sangatte. Ce parcours n'est pas celui qu'il avait imaginé à l'origine. "J'avais un projet qui était un peu plus ambitieux que ce que l'on va être obligé de faire", explique-t-il. À l'origine, il devait être ravitaillé à deux reprises en plein vol, sur un parcours divisé en trois segments.

"J'ai obtenu les autorisations côté anglais pour ravitailler, mais côté français ça m'a été refusé. Du coup, je suis obligé de traverser directement jusqu’à la frontière anglaise, dans les eaux territoriales anglaises", précise Franky Zapata. "Du coup, ça change complètement la donne : au lieu de faire 13 kilomètres, je suis obligé d'en faire 18 et là je vais arriver en extrême limite (...) Je vais me poser sur le bateau, changer de sac à dos et repartir pour l'autre moitié".

> 14 juillet : un "homme volant" au-dessus des Champs-Élysées Crédit Image : Capture d'écran M6 | Crédit Média : Le 12.45 | Date : 14/07/2019